Россия и США не смогли договориться по вопросу ДРСМД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций между РФ и США в Женеве заявил об отсутствии продвижения по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

По словам дипломата, "позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России". При этом эти требования не "подкреплены конкретикой и не содержат элементов новизны, позволяющих рассчитывать на сближение подходов".

Как отметил Рябков, американская сторона не желает считаться с претензиями России по ДРСМД и идет на разрушение соглашения.

Замминистра подчеркнул, что Россия строжайшим образом выполняет договор, а США усугубляют ситуацию, не желая считаться с претензиями российских властей.

Дипломат заявил, что США оказались не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и установкам Mk-41. Также не удалось договориться по характеристикам ракеты 9М729, которую Вашингтон считает нарушающей ДРСМД.

Накануне Рябков заявил, что представители России готовы к серьезной работе с США на консультациях по ДРСМД в Женеве.