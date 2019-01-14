Россия готова к работе с США на консультациях по ДРСМД

Представители России готовы к серьезной работе с Соединенными Штатами Америки на консультациях по ДРСМД, которые 15 января пройдут в Женеве. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
Дипломат добавил, что Москва призывает Вашингтон не выдвигать ультиматумы и предварительные условия. "Когда нам пытались и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, предварительные условия, требования, мы демонстрируем значительную добрую волю", – подчеркнул Рябков.
Он отметил, что США еще ужесточили тональность по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что в России расценили, как неблагоприятный сигнал.
Ранее американскому конгрессу представили доклад аналитиков с различными вариантами действий США в связи с появлением новой крылатой ракеты в РФ, якобы нарушающей положения ДРСМД.
ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.
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