Россия готова к работе с США на консультациях по ДРСМД

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Представители России готовы к серьезной работе с Соединенными Штатами Америки на консультациях по ДРСМД, которые 15 января пройдут в Женеве. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что Москва призывает Вашингтон не выдвигать ультиматумы и предварительные условия. "Когда нам пытались и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, предварительные условия, требования, мы демонстрируем значительную добрую волю", – подчеркнул Рябков.

Он отметил, что США еще ужесточили тональность по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что в России расценили, как неблагоприятный сигнал.

Ранее американскому конгрессу представили доклад аналитиков с различными вариантами действий США в связи с появлением новой крылатой ракеты в РФ, якобы нарушающей положения ДРСМД.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.