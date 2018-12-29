В США назвали возможные ответные меры на "нарушение" Россией ДРСМД

Доклад аналитиков с различными вариантами действий США в связи с появлением новой крылатой ракеты в РФ, якобы нарушающей положения ДРСМД, представлен американскому конгрессу. Об этом сообщает RT.
Штаты обсуждают законодательные инициативы, позволяющие осуществить "меры военного характера". Речь идет о разработке и развертывании новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения, а также о ряде дипломатических шагов.
Отмечается, что американская сторона взвешивает все предложенные варианты действий.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против размещения ракет средней дальности. По его словам, если на территории Германии произойдет нечто подобное, это вызовет большое недовольство.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали в 1987 году. Тогда СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.
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