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17:19

В Германии выступили против размещения ракет средней дальности

политика за рубежом

17:19

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Фото: depositphotos/trekandshoot

Размещение в Германии новых ракет средней дальности натолкнулось бы на большое недовольство, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA.

"Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку дискуссий о наращивании вооружений, – подчеркнул министр.

Комментируя обвинения против России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), он назвал ошибочным ответом возможное наращивание ядерных вооружений. "Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", – добавил политик.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у российских властей есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.

21 декабря Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ по ДРСМД. За проголосовали 43 страны, против — 46, воздержались 78 членов ООН.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.

политика за рубежом

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