Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

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Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). За проголосовали 43 страны, против — 46, воздержались 78 членов ООН, передает РИА Новости.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что РФ неукоснительно соблюдает положения ДРСМД, и США об этом известно.

Ранее в октябре первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за – 31 страна, воздержались – 54.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.