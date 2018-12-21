Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). За проголосовали 43 страны, против — 46, воздержались 78 членов ООН, передает РИА Новости.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что РФ неукоснительно соблюдает положения ДРСМД, и США об этом известно.
Ранее в октябре первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за – 31 страна, воздержались – 54.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.
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