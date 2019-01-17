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17 января, 21:18

В Госдепе назвали условие для спасения ДРСМД

политика за рубежом

17 января, 21:18

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Фото: depositphotos/trekandshoot

Если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, это может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделала заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает "Коммерсант".

Томпсон напомнила, что в ходе двусторонних консультаций в Женеве, Соединенные Штаты представили свой список условий. "Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе", – сказала представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что модификация ракеты не решит проблему. К такому выводу пришли американские технические специалисты. "Единственное, что проверяемо, это уничтожение ракет и пусковых установок", – заключила Томпсон.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что претензии Вашингтона к Москве по ДРСМД не имеют никакого содержания. По словам дипломата, власти США преподносят партнерам фейки.

Незадолго до этого США объявили, что начнут процесс выхода из сделки 2 февраля.

политика за рубежом

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