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10:13

Фейк в сахарной глазури: МИД раскритиковал обвинения США по ДРСМД

власть политика

10:13

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Претензии Вашингтона к Москве по Договору о ракетах средней и меньшей дальности не имеют никого содержания, власти США преподносят партнерам фейки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это все фейк. Это иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями, которые пытаются ввести в заблуждение союзников по НАТО и международное сообщество в целом", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ранее заявила, что процесс выхода из ДРСМД США планируют начать 2 февраля. Решение начать выход из сделки в США приняли, так как, по словам Томпсон, не видят признаков того, что РФ вновь начнет соблюдать требования ДРСМД.

15 января Рябков по итогам консультаций между РФ и США в Женеве заявил об отсутствии продвижения по теме ДРСМД. По словам дипломата, "позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России". Он также заявил, что американская сторона не желает считаться с претензиями России по ДРСМД и идет на разрушение соглашения.

власть политика

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