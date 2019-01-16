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20:26

Названа дата начала выхода США из ДРСМД

политика за рубежом

20:26

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Фото: depositphotos/etienjones

Процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединенные штаты Америки планируют начать 2 февраля. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Reuters.

Решение начать выход из сделки в США приняли, так как, по словам Томпсон, не видят признаков того, что РФ вновь начнет соблюдать требования ДРСМД. Заместитель американского госсекретаря подчеркнула, что по итогам вчерашней встречи в Женеве "добиться прорыва" с Россией не удалось.

Томпсон добавила, что процесс выхода США из договора займет полгода. При этом дверь для диалога двух стран по стратегической стабильности по-прежнему остается открытой.

Состоявшиеся 15 января консультации РФ и США по ДРСМД продлились более двух часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, а американскую – Андреа Томпсон. В ходе встречи представители США потребовали от России уничтожения ракеты 9М729.

политика за рубежом

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