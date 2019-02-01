США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД

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Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля.

"Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковые установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", – заявил Помпео, выступая перед американскими журналистами, передает ТАСС.

В конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении договора о РСМД. В начале декабря Помпео заявил, что США дают России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению. Владимир Путин отметил, что выход США из договора подстегнет гонку вооружений. В середине января сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что судьба договора решена.

В конце января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не привела к продвижению по вопросу договора.

Договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.