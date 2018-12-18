Путин усомнился в миролюбивых намерениях США после выхода из ДРСМД

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Выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подстегнет гонку вооружений. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 18 декабря. По мнению российского лидера, подобные действия Вашингтона едва ли говорят об устремлениях миролюбивого характера.

Президент РФ подчеркнул, что Россия не нарушала договор о РСМД, а нынешнее обострение ситуации вокруг него связано с тем, что "другие страны развивают такие виды оружия". По словам главы государства, намерение США выйти из ДРСМД вызвано тем, что он "сдерживает определенные устремления, причем вряд ли это устремления миролюбивого характера". Это наращивание вооружения, это еще один толчок к гонке вооружений", – цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выставил ультиматум, заявив, что у Москвы есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае, подчеркнул Помпео, Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.

18 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин также назвал укрепление боевого потенциала "ядерной триады" главной задачей российской армии на 2019 год. По словам главы государства, развитие современных вооружений надолго обеспечит безопасность России. Президент напомнил о недавних успехах отечественной "оборонки", в частности, о первом дежурстве комплекса "Кинжал", запуске серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и испытаниях боевых лазерных комплексов "Пересвет".