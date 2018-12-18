Путин назвал основную роль ДРСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) играет стабилизирующую роль в мире, считает Владимир Путин.
Кроме того, он поддерживает предсказуемость и сдержанность в военной сфере, отметил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора", – цитирует его РИА Новости.
Подписание ДРСМД стало для СССР односторонним разоружением, полагает глава государства. Договор означал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. При этом у СССР других ракет не было, в отличие от США.
"Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения морского и воздушного базирования", – пояснил Путин.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что РФ неукоснительно соблюдает положения ДРСМД и США об этом известно.
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