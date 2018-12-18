Путин назвал главную задачу армии в следующем году

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Главная задача Вооруженных сил России на 2019 год – укрепление боевого потенциала "ядерной триады". Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Президент поручил быстрее переходить на современное вооружение, которое способно преодолеть "перспективные системы противоракетной обороны".

По словам главы государства, ядерная триада "играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета", причем доля современного оружия там превышает 80%. "Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", – цитирует Путина РИА Новости. Речь идет о запуске серийного производства ракетного комплекса "Авангард", опытно-боевом дежурстве гиперзвукового комплекса "Кинжал" и испытаниях лазерных комплексов "Пересвет", уточнил президент.

По мнению Владимира Путина, развитие оборонно-промышленного комплекса и современных вооружений надолго обеспечит безопасность России. В то же время российский лидер напомнил о необходимости правильно расставлять приоритеты по расходам и не тратить средства впустую. "До сих пор нам это удавалось, и я рассчитываю на то, что руководство министерства обороны, Генеральный штаб также ответственно вместе с промышленностью будет подходить к решению всех задач в этой сфере и в будущем", – подытожил президент.

Понятием "ядерная триада" принято обозначать стратегические вооруженные силы страны, оснащенные ядерным оружием. Триада включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

На заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2018 года Владимир Путин поручил начать разработку новых видов вооружений, рассчитанных на многолетнюю перспективу. Президент уточнил, что в войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги. В их числе − ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, ЗРК С-500, танк на боевой платформе "Армата" и подводная лодка проекта 677. По словам Путина, именно они определят облик российской армии на предстоящее десятилетие.