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10:50

Россия и США не договорились по ДРСМД

власть

10:50

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не привела к продвижению по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная. Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно", – цитирует Рябкова ТАСС.

Рябков добавил, что Москва продолжит работу и поиски решения, хотя сейчас сделать это будет сложнее.

В конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении договора о РСМД. В начале декабря глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США дают России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению. Владимир Путин отметил, что выход США из договора подстегнет гонку вооружений. В середине января сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что судьба договора решена.

Договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.

власть

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