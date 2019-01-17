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08:50

Пушков прокомментировал выход США из договора о РСМД

власть

08:50

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сенатор Алексей Пушков считает, что подтверждение США срока приостановки своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности означает, что его судьба решена.

В конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она долгие годы нарушает договор о РСМД. В начале декабря глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США дают России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению. Владимир Путин заявил, что выход США из договора подстегнет гонку вооружений.

Договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.

власть

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