Страны "ядерной пятерки" отказались согласовать итоговое заявление

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) отказались от согласования совместного заявления по итогам встречи в Пекине.

По словам дипломата, "все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия", что является беспрецедентным вызовом для данного формата", передает РИА Новости.

Он добавил, что положение – "серьезное", поэтому вынесенный Россией на рассмотрение вопрос о роли "пятерки" в контексте укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "становится особенно актуальным".

В Госдепартаменте США ранее заявили, что "Россия не показывает признаков того, что она стремится вернуться к соблюдению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).