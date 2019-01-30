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07:17

Страны "ядерной пятерки" отказались согласовать итоговое заявление

политика безопасность

07:17

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны "ядерной пятерки" (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) отказались от согласования совместного заявления по итогам встречи в Пекине.

По словам дипломата, "все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия", что является беспрецедентным вызовом для данного формата", передает РИА Новости.

Он добавил, что положение – "серьезное", поэтому вынесенный Россией на рассмотрение вопрос о роли "пятерки" в контексте укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "становится особенно актуальным".

В Госдепартаменте США ранее заявили, что "Россия не показывает признаков того, что она стремится вернуться к соблюдению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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политика безопасность

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