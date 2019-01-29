США начали производить ядерные заряды малой мощности

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США приступили к производству первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщила газета Defense News со ссылкой на представителей Национального управления ядерной безопасности при Минжнерго США.

Управление продвигается к завершению производства первой партии боеголовок W76-2 и собирается передать их военно-морским силам к концу 2019 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

W76-2 производятся на предприятии Pantex в Техасе, они разработаны на базе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса "Огайо". В распоряжении Пентагона 14 таких ракетоносцев.

Ранее сообщалось, что артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние более 1600 километров, разрабатывают в США. Речь идет о баллистической ракете средней дальности, создание которой нарушает положения условия ДРСМД.