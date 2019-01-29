СМИ узнали о нарушающем ДРСМД оружии США

Артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние более 1600 километров, разрабатывают в США. Фактически речь идет о баллистической ракете средней дальности, создание которой нарушает положения ДРСМД, пишет Global Times.
Издание ссылается на заявление американского министра сухопутных войск Марка Эспера, рассказавшего о разработке некой "суперпушки". Как утверждают китайские военные эксперты, существующие артиллерийские орудия способны стрелять на расстояние не более 160 километров.
Специалисты убеждены, что название "суперпушка" нужно лишь для того, чтобы избежать нарушения совместного с Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В последнее время Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия настаивает, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами. Обвинение заокеанских коллег министр считает голословными.
В декабре американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что у РФ есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" договора. В противном случае Вашингтон уже 2 февраля приостановит свои обязательства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не желает возобновления гонки вооружений. По словам завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, расторжение ДРСМД уничтожит конструкцию европейской безопасности.
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