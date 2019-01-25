Столтенберг рассказал о планах НАТО в случае прекращения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет новой гонки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Столтенберга, меры НАТО в случае прекращения договора о РСМД будут "вымеренными". Аналогичное заявление генсек альянса сделал в октябре прошлого года.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР в 1987 году и действует бессрочно. Однако Вашингтон уже на раз обвинял Москву в его нарушении. Так, в начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео выставил ультиматум, предоставив Москве два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае, подчеркнул Помпео, Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил стабилизирующую роль ДРСМД в мире и заверил, что Россия не нарушала договор. Выход США из соглашения подстегнет гонку вооружений, предупредил президент РФ на расширенном заседании коллегии Минобороны 18 декабря.
Впоследствии заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условие сохранения ДРСМД. По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.
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