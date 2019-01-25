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17:58

Эксперт оценил заявление Столтенберга по ДРСМД

политика безопасность

17:58

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Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о мерах альянса в случае прекращения Договора о РСМД оценил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт пояснил в беседе с RT, что Европе не выгодно расторжение ДРСМД, так как это "уничтожает конструкцию европейской безопасности". По его словам, выход из договора нужен США, хотя они обещали защиту европейским союзникам.

"Мы же приглашаем к себе, проводим беспрецедентный открытый брифинг, показываем эту ракету, рассказываем, что она является модернизацией 9М728, демонстрируем ее дальность", – рассказал Кошкин. Однако представители США, Франции и Германии на него не приехали. В Штатах заявили, что российские военные изменили "технические детали" ракеты 9М729 на брифинге Минобороны и МИД, "Они уже приняли решение, что Россия виновата", – посетовал военный политолог.

Он не исключил, что в случае расторжения ДРСМД в Вашингтоне будут делать "обиженный" вид и продвигаться к российским границам, а НАТО во всем станет слушаться США. Передовые элементы нападения в альянсе попытаются выдать за оборонные, считает Кошкин. "На сегодняшний день все действия со стороны НАТО шиты белыми нитками, они полностью пляшут под дудку Вашингтона", – подчеркнул эксперт.

25 января Йенс Столтенберг рассказал о действиях НАТО в случае прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный между США и СССР в 1987 году. Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой гонки вооружений.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву "вернуться к выполнению" договора о РСМД до 2 февраля. В противном случае, подчеркнул Помпео, Штаты приостановят свои обязательства по договору. Процесс выхода Вашингтона из ДРСМД займет полгода.

политика безопасность

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