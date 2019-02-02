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12:37

Россия приостанавливает участие в ДРСМД

власть

12:37

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Накануне свое участие в договоре приостановили США.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", – сказал президент на встрече с министрами обороны и иностранных дел, передает РИА Новости.

Путин попросил министров не инициировать новых переговоров по этому вопросу, "пока партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике".

Накануне глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД со 2 февраля. США выйдут из соглашения, "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев".

Президент США Дональд Трамп предложил заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с большим числом участников.

власть

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