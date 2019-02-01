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01 февраля, 22:12

Трамп намерен заключить новый ДРСМД

политика

01 февраля, 22:12

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Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор", – сообщает агентство Рейтер слова американского лидера.

Ранее США объявили о том, 2 февраля выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был заключен между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, когда СССР и США решили прекратить производство ракет средней и меньшей дальности.

политика

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