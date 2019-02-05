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14:11

Шойгу назвал ответные меры на выход США из ДРСМД

безопасность

14:11

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Министерство обороны рассказало о мерах, которые предпримет в связи с приостановкой США выполнения своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Москва разработает новые виды оружия. В течение 2019-2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности. Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что "Калибры" хорошо зарекомендовали себя в Сирии.

В те же сроки создадут наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. По мнению министра, использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении сократит сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования.

В бундестаге предложили России разместить новые ракеты 9М729 за Уралом. Авторы инициативы считают, что это может спасти ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США от 1987 года. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору.

безопасность

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