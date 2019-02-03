России предложили разместить новые ракеты за Уралом

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В бундестаге предложили России разместить новые ракеты 9М729 за Уралом. Авторы инициативы полагают, что подобное решение может спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает издание Frankfurter Allgemeine.

Родерик Кизеветтер из ХДС и Рольф Мютцених из СДПГ считают, что размещение нового оружия за Уралом выведет Европу из зоны поражения ракет 9М729. Это защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений.

По мнению германских политиков, российская сторона опасается, что не сумеет нанести ответный удар

из-за того, что противоракетный щит НАТО становится все плотнее.

Вместе с тем они считают, что 9М729 можно за одну ночь переместить в западную часть России по железной дороге или на грузовиках. Поэтому размещение ракеты требует внимательного мониторинга.

В качестве ответного шага США могли бы позволить России провести инспекцию ракет-перехватчиков в Румынии, уверены политики.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД. Президент РФ добавил, что все предложения по разоружению "остаются на столе и двери открыты".