Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

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Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Совет Федерации 26 июня одобрил закон о приостановлении ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. Он также обвинил Москву, что она якобы нарушает условия договора. После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

1 февраля 2019 года США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. На следующий день Путин объявил, что Москва симметрично ответит на решение Вашингтона.

Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Президенту РФ предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.

