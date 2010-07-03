Совет Федерации одобрил закон о приостановке ДРСМД

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Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

В законопроекте указано, что президент вправе принять решение о возобновлении действия договора в случае необходимости. Теперь закон поступит на подпись Владимиру Путину.

Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США. Сам законопроект в парламент внес Владимир Путин.

На днях закон приняла Государственная Дума. Решение было принято при поддержке всех фракций. За принятие этого закона проголосовали 417 депутатов, воздержался только один.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Он обвинил Москву в том, что она якобы нарушает условия договора, однако доказательств этому США не предоставили.