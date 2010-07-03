В МИД заявили о подготовке Вашингтона к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков раскритиковал европейские страны за то, что они позволяют Вашингтону размещать ядерное вооружение, передает РИА Новости.
Размещение США ядерного оружия на территории Европы фактически является подготовкой к его применению, причем с разрешения самих неядерных государств, подчеркнул Ермаков.
Он выразил сожаление, что некоторые зависимые от США страны бездумно ставят себя на грань ядерной катастрофы, делая вид, что ничего не происходит, и призвал задуматься над провокационностью того, что в XXI веке в Европе идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств.
В начале мая по итогам выступления делегации РФ на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), МИД отметил, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.
16 апреля американский дипломат заявил, что США верят в возможность победы в ядерной войне.
Ранее Москва предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны. Проект документа был передан Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако никакого ответа не последовало. В посольстве США в России отметили, что Вашингтон по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями.
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