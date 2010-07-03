Россия предлагала США исключить возможность ядерной войны – СМИ

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, сообщает "Коммерсант". По данным издания, Москва передала проект документа Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако никакого ответа не получила.
Российская сторона в своем заявлении отмечала, что в такой войне не может быть победителей, поэтому "она никогда не должна быть развязана". В связи с этим Москва хотела прописать необходимые меры, чтобы предотвратить как намеренное, так и случайное применение ядерного оружия.
В посольстве США в России отметили в свою очередь, что Вашингтон по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями.
1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД.
ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.
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