Россия предлагала США исключить возможность ядерной войны – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, сообщает "Коммерсант". По данным издания, Москва передала проект документа Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако никакого ответа не получила.

Российская сторона в своем заявлении отмечала, что в такой войне не может быть победителей, поэтому "она никогда не должна быть развязана". В связи с этим Москва хотела прописать необходимые меры, чтобы предотвратить как намеренное, так и случайное применение ядерного оружия.

В посольстве США в России отметили в свою очередь, что Вашингтон по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.