Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

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В России создадут ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США", – цитирует Рябкова ТАСС. Представитель МИДа напомнил, что Москва не будет нигде размещать ракеты, если то не сделает Вашингтон. "Что делать дальше – решать США", – резюмировал замминистра.

В начале февраля глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу доложить о предложениях в связи с заявлением США о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.