В Великобритании заподозрили РФ в подготовке к войне

Фото: Минобороны РФ

Британский аналитический центр Chatham House заявил в своем докладе, что Россия может готовиться к войне. Об этом свидетельствует масштабная модернизация российской армии, считает автор документа.

Chatham House представил Россию как государство, которое "считает себя окруженным врагами" и "страдает от наследия болезненного исторического опыта". По мнению автора доклада, "российские вооруженные силы ориентированы на наступательные действия в сочетании с мерами оборонительного характера".

На Западе обеспокоены успехами российского ВПК и пытаются найти повод для увеличения собственных оборонных расходов, пояснили эксперты в беседе с RT. Политологи напомнили, что страны НАТО зачастую игнорируют международные соглашения в области контроля за вооружениями.

Выводы Chatham House о якобы "агрессивных" намерениях Москвы призваны обосновать затраты Лондона на оборону, подчеркнул сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Запад пропагандирует политику сдерживания России, чтобы заработать триллионы долларов.

"Ему необходимо оживить свой военно-промышленный комплекс, на который раньше не хватало финансирования", − заверил эксперт. Блохин напомнил, что, как и в случае с Chatham House, работу аналитических центров могут оплачивать предприятия ВПК. Таким образом они лоббируют свои интересы.

Ранее специалисты аналитического центра Centre for European Reform рекомендовали готовиться к сдерживанию Москвы, признав успехи ее внешней политики в последние годы. В докладе отмечается, что Москва многого добилась в Сирии и позитивно повлияла на урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана,