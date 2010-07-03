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15:34

Британские эксперты советуют готовиться к сдерживанию Москвы

политика

15:34

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Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene

В Великобритании признают, что внешняя политика России весьма успешна. Такой вывод приводится в докладе аналитического центра Centre for European Reform. О нем сообщает RT.

Документ получил название "Последний срок Путина: анализ в долгосрочной перспективе". Его подготовили руководитель внешнеполитического направления исследовательского центра дипломат Йэн Бонд и председатель правления российского Института современного развития Игорь Юргенс.

В докладе отмечается, что Москва многого добилась в Сирии и позитивно повлияла на урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана, Владимир Путин установил крепкие связи с рядом стран мира, а военная мощь усилилась благодаря модернизации армии.

Авторы доклада также высказывают предположения насчет того, как может после 2024 года развиваться политическая ситуация в России. После ухода Путина с поста президента Западу не стоит ожидать смены политического курса в России.

Особое внимание в докладе уделяется механизму транзита власти в России. Авторы приводят возможные сценарии, по которым будет развиваться страна. Они предлагают три основных варианта развития событий.

"Действия Кремля за последние четыре года показывают, что смелая и радикальная внешняя политика, где ставки постоянно растут, в действительности не приводит ни к серьезной политической изоляции России, ни к значительному истощению ее ресурсов", – добавили авторы доклада.

Первый – Путин находит преемника, который будет управлять Россией после 2024 года. Второй сценарий – он меняет Конституцию, чтобы пойти на новый президентский срок. Третий – Путин меняет систему так, чтобы остаться у власти даже после того, как покинет пост президента. Этот вариант британские исследователи рассматривают из-за того, что президент РФ является важной фигурой для российской политической системы, и после 2024 года сохранит свое влияние на процесс принятия решений.

политика

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