Путин внес проект закона о приостановке действия ДРСМД

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Совет Госдумы ознакомится с документом в течение часа и определит сроки его рассмотрения. В Совете Федерации подчеркнули, что готовы изучить проект незамедлительно. По предварительной информации, это может произойти 11 июня, уточнил сенатор Франц Клинцевич.
Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.
Согласно проекту закона, ратификация не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. Кроме того, главе государства предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. Доказательств тому в Штатах не предоставили.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа. Клинтон подчеркнула, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации, и добавила, что выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.
Американский лидер говорил о желании заключить новый ДРСМД с более широким кругом участников.
Госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США хотят, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, по мнению Вашингтона, нарушает положения ДРСМД.
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