После развала ДРСМД нельзя исключать проблем с СНВ-3 – Лавров

Сергей Лавров считает, что российские дипломаты в скором времени могут столкнуться с проблемами в вопросе продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
"В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Вслед за развалом Договора по противоракетной обороне сейчас на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности", – цитирует ТАСС главу российского МИД, который в субботу, 13 апреля, выступил на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров отметил, что последние события свидетельствуют, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений. По его словам, Москва ждет реакции на предложения по укреплению международной безопасности.
"Важно не допустить реализации сценария, который выражен в известной формуле "никто не хотел войны, война была неизбежна". Мы стараемся максимально активно и предметно работать со всеми нашими партнерами, вносим предложения по повышению предсказуемости", – резюмировал министр.
4 марта Владимир Путин подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД, заключенного между СССР и США в 1987 году. Это произошло спустя месяц после того, как президент объявил о приостановке участия Москвы в соглашении.
В начале февраля США заявили о старте процедуры выхода из ДРСМД.
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