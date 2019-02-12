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03:47

Горбачев объяснил решение США выйти из ДРСМД

политика безопасность

03:47

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Фото: AP/TASS/Ivan Sekretarev

Экс-президент СССР Михаил Горбачев объяснил решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, оно вызвано стремлением получить абсолютное военное превосходство и диктовать миру свою волю.

В колонке в газете "Ведомости" Горбачев написал, что решение США о выходе из ДРСМД может развернуть ход событий в обратном направлении.

Экс-президент СССР также выразил сожаление, что внутриполитическая ситуация в США привела фактически к срыву диалога с Москвой.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.

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политика безопасность

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