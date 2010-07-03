Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Отмечается, что РФ приостановит выполнение ДРСМД до тех пор, пока США не устранят допущенные ими нарушения обязательств по договору или до прекращения его действия.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из Договора, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение президента США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Клинтон отметила, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, и добавила, что выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.