США ответили на предложение РФ уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

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В США ответили на предложение России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и избавиться от нарушающих условия документа вооружений, передает РИА Новости.

Речь идет о наземной системе противоракетной обороны "Иджис", баллистических ракетах-мишенях и боевых беспилотных летательных аппаратах.

Данные виды оружия вызвали обеспокоенность у России. На это американские дипломаты ответили, что действия США в данных областях соответствуют всем требованиям.

В постпредстве США при НАТО заявили, что система "Иджис" не обладает инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк", а ракеты-перехватчики SM-3 не подпадают под действие соглашения.

Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон обвинила Россию в начале гонки вооружений.

До этого представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предложил Соединенным Штатам вернуться к исполнению ДРСМД. Для вручения ноты военного атташе при американской дипмиссии в Москве пригласили в Минобороны.

Утверждения о нарушении Россией обязательств по этому Договору в Минобороны категорически отвергли, назвав их необоснованными.

Конашенков напомнил, что американская сторона не один год нарушала требования ДРСМД и не предпринимала никаких шагов по устранению нарушений собственных обязательств.