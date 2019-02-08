Госдеп обвинил Россию в начале гонки вооружений

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Нарушив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия начала гонку вооружений, в которую США ее не втягивали. Такое заявление сделала заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Представитель Госдепа дала интервью телеканалу PBS, в котором обвинила Москву в том, что она "инициировала эту угрозу".

Томпсон настаивает, что США продолжали соблюдать ДРСМД и прочие соглашения о контроле над вооружениями.

"Если вы позволите участнику договора нарушать его без каких-либо последствий, то вы подорвете эффективность всего контроля над вооружениями", – заявила замгоссекретаря.

Она добавила, что Штаты по-прежнему предоставляют разведывательные данные о нарушениях договора со стороны России, но Москва все отрицает.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова изучить конкретику по нарушениям Москвой ДРСМД в случае с ракетой 9М729. При этом он подчеркнул, что этот вопрос сейчас становится все менее актуальным, так как обе сторон приостановили выполнение своих обязательств.