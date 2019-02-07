Рябков ответил на заявления о нарушении ДРСМД

Россия готова изучить конкретику по "нарушениям" Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае с ракетой 9М729. Этот вопрос сейчас становится все менее актуальным, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Если кто-то среди союзников США, которые нам уверенно говорят, что они имеют возможность путем использования национальных средств подтвердить вывод США, что ракета 9М729 нарушает договор, в состоянии нам что-то передать, мы этим займемся дополнительно. Хотя, как вы понимаете, сейчас это уже практически неактуально, с учетом того, что обе стороны приостановили выполнение договора", – передает РИА Новости слова Рябкова.
2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Союзники страны по НАТО поддержали это решение, поскольку сочли, что это была вынужденная мера в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.
Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что у Москвы есть вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.