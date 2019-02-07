Рябков ответил на заявления о нарушении ДРСМД

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия готова изучить конкретику по "нарушениям" Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае с ракетой 9М729. Этот вопрос сейчас становится все менее актуальным, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Если кто-то среди союзников США, которые нам уверенно говорят, что они имеют возможность путем использования национальных средств подтвердить вывод США, что ракета 9М729 нарушает договор, в состоянии нам что-то передать, мы этим займемся дополнительно. Хотя, как вы понимаете, сейчас это уже практически неактуально, с учетом того, что обе стороны приостановили выполнение договора", – передает РИА Новости слова Рябкова.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Союзники страны по НАТО поддержали это решение, поскольку сочли, что это была вынужденная мера в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что у Москвы есть вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.