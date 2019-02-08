Россия предложила США уничтожить установки для запуска ракет Tomahawk

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Москва предлагает Вашингтону уничтожить наземные пусковые установки Mk-41 для крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Заявил об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

В ведомстве также выступили за уничтожение ударных беспилотников, подпадающих под определение "крылатая ракета наземного базирования".

Как сообщил Конашенков, для вручения ноты по ДРСМД военного атташе при американской дипмиссии в Москве пригласили в Минобороны. Утверждения о нарушении Россией обязательств по этому Договору в Минобороны категорически отвергли, назвав их необоснованными.

Ранее в российском военном ведомстве прокомментировали получение ноты США по ДРСМД. Генерал-майор Конашенков напомнил, что американская сторона не один год нарушала требования ДРСМД, обеспечила условия для производства запрещенных ракет и не предпринимала никаких действий по устранению нарушений собственных обязательств.