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21:34

В Минобороны РФ прокомментировали получение ноты США по ДРСМД

политика безопасность

21:34

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

США не один год нарушали требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, Штаты "фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением", и не предпринимали необходимых действий по устранению нарушений собственных обязательств, сообщает RT.

Также Конашенков опроверг утверждения американской стороны о нарушении Россией своих обязательств по данному договору. Представитель Минобороны заявил, что со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию.

Ранее США нотой Госдепартамента уведомили РФ о начале процедуры выхода из ДРСМД.

политика безопасность

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