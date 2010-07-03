В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по ситуации с ДРСМД, сообщает RT.

Последний заявил ранее, что если Россия не вернется к выполнению Договора до 2 августа, альянсу придется ответить конкретными решениями и мерами. Также он сообщил, что РФ должна уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729).

Чепа подчеркнул, что РФ не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а лишь приостановила его действие, в отличие от США. Он отметил, что ракета SSC-8 (9М729) полностью соответствует техническим данным.

Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот законопроект ранее внес Владимир Путин.

Решение было принято при поддержке всех фракций. За принятие этого закона проголосовали 417 депутатов, воздержался только один. Решение о возобновлении действия документа в случае необходимости примет глава государства.

Далее этот закон рассмотрит Совет Федерации. Рассмотрение намечено на 26 июня. Отмечается, что верхняя палата парламента готова его поддержать.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Он обвинил Москву в том, что она якобы нарушает условия договора, однако доказательств этому США не предоставили.