Эксперт оценил доклад Великобритании о вине России в развале ДРСМД

15:13
15:13
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Власти Великобритании опубликовали доклад о ситуации вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который может быть расторгнут 2 августа. Лондон поддержал позицию Вашингтона, обвинившего в нарушении договора российскую сторону.
В правительстве Соединенного Королевства призвали Россию "вернуться к выполнению" условий соглашения, иначе страны НАТО возложат на нее ответственность за развал ДРСМД. Авторы доклада заявили, что Россия "старается создать себе имидж великой державы, бросая вызов международным нормам, подрывая региональную безопасность и запугивая другие страны". Вслед за Штатами, Великобритания настаивает, что Москва должна уничтожить ракеты 9М729.
В разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал доклад британского правительства "далеким от реальности". Он напомнил, что российская военная стратегия носит сугубо оборонительный характер. "Начнем с того, что британскому парламенту и правительству рассуждать о Договоре РСМД не к месту. Их этот договор не касается ни в коей мере", – отметил эксперт.
Литовкин подчеркнул, что в докладе безо всяких оснований сказано о выполнении Вашингтоном обязательств по ДРСМД, так как факты свидетельствуют об обратном. "Заявление о том, что Вашингтон полностью соблюдал ДРСМД, – ложь. США никогда не соблюдали его", – уверен эксперт. "Они обманули Россию, припрятав двигатели от ракет "Першинг", и с их помощью испытывали противоракеты у себя на базе в Калифорнии", – пояснил Литовкин. По его словам, в пусковые стаканы американских ПРО в Румынии "можно загрузить не только стандартную противоракету, но и "Томагавки" – крылатые ракеты большой дальности, способные нести ядерную боеголовку". "Это прямое нарушение ДРСМД", – подытожил полковник в отставке.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. Он также обвинил Москву, что она якобы нарушает условия договора. После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.
1 февраля 2019 года США заявили о начале процедуры выхода из соглашения. На следующий день Путин объявил, что Москва симметрично ответит на решение Вашингтона. 3 июля российский лидер подписал закон о приостановлении ДРСМД.
Договор – соглашение, которое СССР и США заключили в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор также запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
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