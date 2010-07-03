В Госдуме оценили заявление Столтенберга по ДРСМД

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Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир без ДРСМД станет "менее стабильным" для всех прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Он отметил, что США первыми вышли из договора в одностороннем порядке.

"Столтенбергу надо было говорить об этом Дональду Трампу... Это все озвучивается для новых членов НАТО, чтобы заставить их "раскошелиться" для новых взносов для противостояния так называемой "угрозе" Российской Федерации", – сказал Шерин в беседе с RT.

Депутат выразил мнение, что в НАТО не заинтересованы в дальнейшем существовании ДРСМД.

"Они в этом абсолютно не заинтересованы, потому что вся стратегия поглощения стран идет в противоречие любым договоренностям", – сказал он.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. Он также обвинил Москву, что она якобы нарушает условия договора. После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

1 февраля 2019 года США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. На следующий день Путин объявил, что Москва симметрично ответит на решение Вашингтона.

Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Президенту РФ предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.

