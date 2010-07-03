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26 июня, 21:57

Генсек НАТО рассказал о мерах в ответ на прекращение ДРСМД

политика

26 июня, 21:57

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Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Меры могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.

"Министры решили, что НАТО ответит, если Россия не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", – передает РИА Новости слова Столтенберга.

Он уточнил, что министры НАТО рассмотрели потенциальные меры, такие как разведка и программа учений. Также альянс смотрит на воздушную и противоракетную оборону, на возможности в области вооружений. НАТО намеревается обеспечить сохранность и эффективность ядерного сдерживания, отметил Столтенберг.

Ранее 26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановлении ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны условились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора и обвинил Москву в том, что она якобы нарушает его условия.

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