Россия будет нести единоличную ответственность за истечение ДРСМД – Генсек НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в одностороннем порядке первыми вышли США, лежит на России. Об этом Генсек сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех", – заявил Столтенберг.

По мнению Генсека НАТО, сейчас на кону стоит безопасность всей Европы.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение было принято после заявлений США о начале процедуры выхода из ДРСМД.