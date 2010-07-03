Лукашенко строит планы на общую валюту с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил за создание общей валюты с РФ. Политик убежден, что это должен быть ни российский, ни белорусский рубль, передает ТАСС.
В ходе пресс-конференции Лукашенко уточнил, что эмиссионный центр "общего рубля" мог бы находиться в России. "Пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город", – сказал белорусский лидер.
Он добавил, что государствам стоит идти на дальнейшее сближение. При этом политик заявил, что у РФ не планов поглотить его родину. "Союз должен строиться на принципах равноправия", – подчеркнул Лукашенко.
Лидер Белоруссии также привел данные опроса, в соответствии с которым 98% граждан республики проголосуют против объединения двух стран. Это, по его словам, связано с появлением поколений, понимающих, что государства могут сотрудничать в иной форме.
"Белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?" – отметил политик.
В середине февраля Александр Лукашенко заявил, что слияние России и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. При этом он подчеркнул, что вопрос суверенитета не обсуждался на переговорах с Владимиром Путиным.
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