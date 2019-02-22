Лукашенко подумает об ответе на размещение ракет США в Европе

Минск и Москва вместе подумают над ответом, если в Европе появятся американские ракеты. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, посетивший Военную академию, передает РИА Новости.
Политик отметил, что его беспокоят возможные риски. Лукашенко не исключает, что сорвавшие ДРСМД США воспользуются моментом. По этой причине он планирует действовать совместно с Россией.
При этом худшим сценарием Лукашенко назвал размещение новых ракет на территории Украины. Он также подчеркнул, что Минск доверяет заявлениям Москвы, что она не нарушала соглашение.
Ранее Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что Россия нацелит ракеты на Соединенные Штаты, если американцы разместят оружие в Европе. При этом глава государства подчеркнул, что у России нет намерений первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если ПВО США не окажутся на континенте.
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