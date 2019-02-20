Путин рассказал о действиях России в случае размещения ракет США в Европе

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В случае размещения оружия в Европе, Россия нацелит ракеты на Соединенные Штаты, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, российское оружие, по техническим характеристикам, будет соответствовать возможностям ракет США.

"Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", – приводит слова Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что у России нет намерений первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если ПВО США не окажутся на континенте.

"В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть – именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия", – отметил глава государства.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин обвинил США в использовании надуманных обвинений в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД. Глава государства отметил, что Штаты прямо и грубо нарушили положения ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки.