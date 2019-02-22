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15:41

Лукашенко рассказал о своем воинском звании

за рубежом политика

15:41

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Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по воинскому званию он подполковник, передает РИА Новости.

Он напомнил, что, по принятому ранее решению, генеральские звания и звание полковника присваиваются только указом главы государства. Лукашенко отметил, что не может присвоить себе звание выше.

Аналогичного мнения он придерживается и о государственных наградах. Белорусский лидер признался, что имеет лишь церковные и зарубежные награды. "Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю", – подчеркнул президент страны.

Он добавил, что не испытывает из-за этого проблем и радуется, подписывая указы о награждении.

После переговоров с Владимиром Путиным 15 февраля Лукашенко сказал, что Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух стран. Вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах не обсуждается, отметил он.

А на встрече с бывшими министрами иностранных дел страны, в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, лидер государства указал, что никому не удастся столкнуть белорусов и россиян. Он рассказал о видео в Сети, на котором запечатлен конфликт между русским и белорусом в Минске. Позже в российских СМИ вышел материал о нападках белорусов на россиян. На самом деле же ссора возникла между двумя белорусскими гражданами, заключил Лукашенко.

за рубежом политика

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