Белоруссия и Россия не обсуждают объединение в одно государство

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Белоруссия и Россия должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время", – цитирует ТАСС белорусского лидера.

Он уточнил, что страны не обсуждают объединение в одно государство. По словам Лукашенко, необходимости в этом нет.

Президент Белоруссии также указал на отсутствие конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции. "Идет непонятное торможение этих процессов", – считает он.

Вопрос объединения стран упоминается уже не в первый раз. В июне на ПМЭФ-2019 Владимир Путин подчеркнул, что объединение невозможно.

По его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность. К этому в России относятся с пониманием, а для государственного объединения оснований нет. Тем не менее есть план строительства так называемого союзного государства, добавил российский лидер. Опроверг объединение и пресс-секретарь Дмитрий Песков в прошлом году.

Зимой Лукашенко отмечал, что Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух стран. Весной он выступил за создание общей валюты с РФ. Политик убежден, что это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подтвердил, что вопрос прорабатывается.