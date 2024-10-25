Объем бюджетных мест в вузах на следующий учебный год сохранится на уровне этого года

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Объем бюджетных мест в вузах сохранится на уровне этого года в следующем учебном году. Об этом сказано на сайте Минобрнауки РФ по итогам утверждения координационным советом при правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема (КЦП) структуры бюджетных мест на 2025/26 учебный год.

Глава министерства Валерий Фальков напомнил, что в этом году было выделено в вузах порядка 592 тысяч бюджетных мест. Это, по его словам, обеспечило беспрецедентную доступность высшего образования.

Как уточнили в ведомстве, при установлении количества бюджетных мест на следующий учебный год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек, а также необходимость предоставления не менее 33% выпускников бакалавриата мест на бюджетной основе в магистратуре.

В следующем учебном году изменится структура распределения бюджетных мест. Теперь, по данным министерства, число мест в магистратуре и специалитете по приоритетным направлениям в области научно-технологического развития и медицины будет увеличено.

Минобрнауки РФ также разработало меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников. Так, ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Такое предложение было сделано после того, как в ряде ведущих вузов страны в 2024 году абитуриентов, которые могли претендовать на зачисление без вступительных испытаний, было больше, чем число выделенных бюджетных мест. Причиной стал тот факт, что приемные комиссии университетов предоставили право на поступление без сдачи экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

